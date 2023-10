Pacific Rim | Guillermo del Toro rivela | Tom Cruise doveva essere il protagonista

(Di lunedì 9 ottobre 2023) A quanto pare, la prima scelta per il ruolo di Stacker Pentecost, poi andato a Idris Elba, era Tom. Nel corso di una recente intervista concessa a Collider,delha confermato che inizialmente avrebbe voluto Tomper il ruolo di Stacker Pentecost, poi andato a Idris Elba. Il regista ha dichiarato che l'intera troupe era entusiasta di averenel film, aa quando l'affare è saltato, Elba si èto il sostituto perfetto. "Oh, sì. I due modelli perRim, i due modelli per la sceneggiatura, sono Hoosiers con Gene Hackman e Top Gun. Quindi, la parte che Idris Elba interpreta, l'avrebbe dovuta fare Tom, e avevo anche organizzato un karaoke. Non è stato …

Il progetto è stato realizzato da Polygon Pictures, un importante studio che ha realizzato anime come: The Black, la trilogia di Godzilla di Netflix e altri ancora, e adesso questo nuovo ...Guillermo del Toro ha rivelato di aver dovuto rinunciare alla regia del sequel del suo blockbuster del 2013 intitolatoa causa di conflitti di programmazione con The Shape of Water : il regista ha spiegato di non aver diretto- La rivolta a causa di notevoli ritardi causati dal mancato ...

Pacific Rim 2, Guillermo del Toro non lo ha mai visto: come guardare un "filmino casalingo" di una ex-moglie BadTaste.it Cinema

Guillermo Del Toro: "Non ho visto il sequel di Pacific Rim, ecco perché non l'ho diretto" Everyeye Cinema

"Oh, sì. I due modelli per Pacific Rim, i due modelli per la sceneggiatura, sono Hoosiers con Gene Hackman e Top Gun. Quindi, la parte che Idris Elba interpreta, l'avrebbe dovuta fare Tom Cruise, e ...Guillermo del Toro torna a parlare di cosa è andato storto con Pacific Rim 2 che ha deciso di non voler vedere mai e poi ...