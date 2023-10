Pacific Rim | Guillermo del Toro non ha mai visto il sequel | Come vedere i filmini della tua ex moglie

(Di lunedì 9 ottobre 2023)delha rivelato di non aver maiildiRim perché, a suo modo di, è'assistere alla proiezione deitua ex'.delha rivelato di aver dovuto rinunciare alla regia deldel suo blockbuster del 2013 intitolatoRim a causa di conflitti di programmazione con The Shape of Water: il regista ha spiegato di non aver direttoRim - La rivolta a causa di notevoli ritardi causati dal mancato pagamento da parte di un produttore. Durante una recente intervista di Collider, Delha raccontato: "Ci stavamo preparando a farlo, era ...

Guillermo del Toro ha rivelato di aver dovuto rinunciare alla regia del sequel del suo blockbuster del 2013 intitolatoa causa di conflitti di programmazione con The Shape of Water : il regista ha spiegato di non aver diretto- La rivolta a causa di notevoli ritardi causati dal mancato ...Nel 2013 Guillermo del Toro diresse il primo film della saga di, incentrata sulla lotta dell'umanità contro mostri giganti, usando dei robots. Dopo l'enorme successo derivato dall'uscita della pellicola, lo studio dietro la produzione del blockbuster ...

Pacific Rim 2, Guillermo del Toro svela perché non ha diretto il ... ComingSoon.it

Pacific Rim, Guillermo del Toro non ha mai visto il sequel: "Come ... Movieplayer

Guillermo del Toro ha rivelato di non aver mai visto il sequel di Pacific Rim perché, a suo modo di vedere, è come 'assistere alla proiezione dei filmini della tua ex moglie'.Guillermo del Toro avrebbe dovuto dirigere Pacific Rim2, ma la storia ci dice diversamente. A distanza di anni, il regista svela i motivi dietro quella scelta.