Ottobre Rosa a Latina | una gara di pesca al colpo tra Donne | obiettivo la prevenzione ai tumori

(Di lunedì 9 ottobre 2023)– Come ogni anno, l’è un’occasione per sottolineare la lotta contro il cancro, attraverso eventi sportivi rivolti principalmente alle. La Federazione ItalianaSportiva e attività Subacquee della sezione dida anni in prima linea per sostenere e promuove lo sport anche, domenica 82023 ha organizzato tramite la sua responsabile del settore femminile Anna Mula una meravigliosadial. Diciottodai 12 ai 60 anni si sono “sfidate” con passione ed entusiasmo, in una straordinaria giornata di sole, sul sponde del fiume Amaseno. Le prime tre classificate Anisoara Deliu kg 1900 Alessandra Germano 1700 Daniela Monteferri 1600 Lo scopo ...