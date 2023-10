Osservatorio Salute Benessere e Resilienza

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Simposi sulla Vicinanza della1ª Survey sulla telemedicina in ambito ambulatoriale privato Roma, 9 ottobre 2023 – Giovedì 12 ottobre, ore 10.30, presso l’Aula Toti del Campus Luiss Guido Carli di Viale Romania 32, Roma, si terrà il Simposio sulla Vicinanza delladell’ della Fondazione Bruno Visentini dedicato alla “ Presentazione dei risultati della 1ª Survey sulla telemedicina in ambito ambulatoriale privato”. L’indagine, sviluppata con la supervisione scientifica del Centro Nazionale di Telemedicina dell’Istituto Superiore di Sanità e la partnership del Fondo sanitario integrativo Fasdac, rappresenta la prima esperienza di indagine nazionale sulla telemedicina in ambito ambulatoriale privato ed è stata condotta su oltre 300 strutture sanitarie distribuite sul territorio italiano per contribuire a far luce sui principali fenomeni che ...