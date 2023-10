Oriana Marzoli sconvolta | non crede ai suoi occhi!

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Giaele De Donà ha dimenticato? La frase in radio che lascia perplessi – VIDEOAnnalisa e il pensiero dolce e rispettoso verso Maria De FilippiFedez finalmente oggi è tornato a casa, ecco cosa lo ha salvato – VIDEO Grande Fratello Vip 7, clamoroso colpo di scena:Gonzaleznon l’avrebbe mai immaginato! Ecco cos’è accaduto poco fa (foto)Gonzalez, ex amata concorrente del GF VIP 7, Reality Show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, si trova attualmente in Italia, a Verona, a casa del suo fidanzato, Daniele Dal Moro e in questa mattinata tranquilla, quasi estiva per certi versi, stava guardando Mediaset. La reina venezuelana è rimasta senza parole quando a Forum è comparsa la faccia di Edoardo Donnamaria, ex fidanzato di ...