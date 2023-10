(Di lunedì 9 ottobre 2023) (Adnkronos) –ha annunciato il lancio del suosmartphone della serie A,A38. Dotato di ricarica rapida SuperVooc da 33W, una batteria da 5000mAh e dal processore MediaTek Helio G85 con ampia memoria e archiviazione, A38 è progettato per offrire prestazioni fluide e una durata della batteria notevole. Il dispositivo vanta una fotocamera AI da 50MP, un display Sunlight da 90Hz e la modalità Ultra Volume. A38 è disponibile in due colori, Glowing Gold e Glowing Black, a 219. Entrambi i modelli sfruttano la tecnica esclusivaGlow, che conferisce alla scocca posteriore del telefono un aspetto leggermente scintillante, creando una finitura opaca resistente alle impronte digitali e con dettagli glitterati. Il device riprende anche il distintivo Ultra-Slim Retro Design dei modelli ...

, in qualità di Official Global Partner UEFA Champions League ,un'iniziativa che offre la possibilità di vincere i biglietti per una delle partite del prestigioso torneo. Da oggi fino ...gliReno Days , una serie di promozioni imperdibili per accompagnare gli italiani nel ritorno alla routine di settembre. Fino al 30 settembre , solo sullo store onlinesaranno ...

Oppo lancia il nuovo smartfone budget A38, 219 euro Adnkronos

OPPO lancia A58: fotocamera AI, volume "Ultra" e prezzo basso: cosa desiderare di più Androidworld

Oppo ha annunciato il lancio del suo nuovo smartphone della serie A, Oppo A38. Dotato di ricarica rapida SuperVooc da 33W, una batteria da 5000mAh e dal processore MediaTek Helio G85 con ampia memoria ...il World Smile Day è la giornata dedicata alla gioia e alla positività, e cosa può catturare meglio la felicità se non un sorriso sincero immortalato attraverso l'obiettivo di uno smartphone OPPO cel ...