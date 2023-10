Find N3 Flip debutterà sul mercato globale il 12 ottobre : lola divisione indiana di, dando appuntamento ad appassionati e addetti ai lavori per settimana prossima alle 19:00 ora locale (le 15:30 in Italia, il video per seguire la presentazione ...Entro fine anno arriverà su altri smartphone, tra cui quelli di Samsung, Xiaomi, OnePlus,, Realme e Sony. Google Asssistant con Bard Google Bard è disponibile da alcuni mesi sul web. Come era ...

OPPO annuncia ColorOS 14 stabile e la beta per i dispositivi precedenti TuttoAndroid.net

Oppo Find N3 Flip, debutto globale il 12 ottobre HDblog

L'e-commerce sta proponendo ai suoi clienti (fedeli e non) diverse offerte per celebrare il terzo anniversario. Nei prossimi giorni, fino al 15 ottobre, ci saranno infatti estrazioni di premi, buoni s ...Oppo Find N3 Flip è il nuovo foldable di Oppo in arrivo il prossimo 12 ottobre. Molte le novità previste, incluso un display esterno dalle grandi potenzialità ...