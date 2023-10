OPPO A38 | arriva ufficialmente in Italia

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 9 ottobre 2023)ha annunciato oggi inil lancio del suo nuovo smartphone,A38 con ricarica rapida SUPERVOOC da 33W e una potente batteria da 5000mAhha annunciato oggi inil lancio del suo nuovo smartphone della serie A,A38. Dotato di ricarica rapida SUPERVOOC da 33W, una potente batteria da 5000mAh e dal processore MediaTek Helio G85 con ampia memoria e archiviazione,A38 è progettato per offrire prestazioni incredibilmente fluide e una durata della batteria eccezionale. Il dispositivo vanta una fotocamera AI da 50MP, un display Sunlight da 90Hz e la modalità Ultra Volume, che garantiscono un’eccezionale user experience per un uso quotidiano e un intrattenimento coinvolgente.A38 in: design ...