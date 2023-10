Oppenheimer | Spike Lee | Potevano dedicare due o tre minuti ai giapponesi | la gente è stata polverizzata

(Di lunedì 9 ottobre 2023)Lee ha lodato la potenza di, ma ha aggiunto un'osservazione su quella che, a suo parere, è una grave mancanza del film.Lee ha espresso la sua opinione sull'acclamato, definendolo un "grande film", ma muovendo un'osservazione riguardo a una mancanza Il regista avrebbe voluto, infatti, vedere cosa accade al popolo giapponese dopo l'uso della bomba atomica. "Nolan è un regista eccezionale... e questa non è una critica. È un commento", ha dettoLee, parlando al Washington Post. "dura tre ore,aggiungere qualche minuto in più mostrando quello che è successo al popolo giapponese. Lavaporizzata. Molti anni dopo, le persone erano ancora radioattive. Non è che Nolan ...

È un commento ", ha dettoLee , parlando al Washington Post. "dura tre ore, potevano aggiungere qualche minuto in più mostrando quello che è successo al popolo giapponese. La gente ...' E scommetto che [Nolan] potrebbe dirmi alcune cose che cambierebbe riguardo a 'Fai la cosa giusta' e 'Malcolm X .'' Nonostante i suoi commenti su "",Lee ha espresso chiaramente ...

Oppenheimer: Spike Lee avrebbe voluto vedere "Cosa è successo ... Cinefilos.it

Oppenheimer, Spike Lee: "Potevano dedicare due o tre minuti ai ... Movieplayer

Spike Lee ha lodato la potenza di Oppenheimer, ma ha aggiunto un'osservazione su quella che, a suo parere, è una grave mancanza del film.Spike Lee says that Christopher Nolan should have included the Hiroshima and Nagasaki bombings in Oppenheimer.