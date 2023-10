Operazione di terra su Gaza in 24-48 ore Colpiti 800 obiettivi di Hamas | La diretta

L'lanciata da Gaza e la reazione dell'esercito israeliano "ci stanno riportando ai periodi ...di trovare una soluzione duratura e globale al conflitto palestinese - israeliano in questa,...Insospettisce anche la tempistica di questamilitare che di fatto ha generato una nuova guerra inSanta. Di recente sia gli Stati Uniti sia la Nato in generale hanno ammesso di avere ...

'Israele prepara una grande operazione via terra in 24-48 ore' Agenzia ANSA

"Operazione di terra su Gaza in 24-48 ore". Colpiti 800 obiettivi di ... ilGiornale.it

In Israele sarebbero ancora presenti "due cellule dormienti» di Hamas pronte ad entrare in azione se i militari israeliani entreranno nella striscia di Gaza per un’operazione di terra. È quanto si ...Guerra a Gaza e Israele Attacco su Gaza via terra è previsto entro 24 ore. Israele ha chiesto agli Stati Uniti la fornitura di missili e munizioni e ...