(Di lunedì 9 ottobre 2023) One Day,del 2011, èa Edimburgo, in Scozia, nel Regno Unito, e a Parigi, in Francia. Le riprese principali sono iniziate nel luglio 2010. La produzione haa Edimburgo, la città in cui Dexter ed Emma si incontrano per la prima volta, nell’agosto 2010. Sono stati utilizzati diversi luoghi simbolo, tra cui Arthur’s Seat, un antico vulcano che costituisce la vetta principale del gruppo di colline di Edimburgo. La produzione si è poi spostata a Londra. Il Lido di Parliament Hill, a nord di Londra, èutilizzato per le scene in cui Emma nuota. Le riprese si sono svolte all’interno di una casa in Granville Road a Stroud Green per le scene che coinvolgono Jim Sturgess e Romola Garai. Le scene nel negozio e nel caffè sono state girate da Leila ad Arnold Circus, vicino a Brick ...

Then in June 2023, Usercentrics also announced that it wasof the first CMP providers certified ... Continua a leggere Tineco's Fall PrimeBusiness Wire Business Wire - 9 Ottobre 2023 Six ...... and with the launch of the market's first smart wet/dry vacuum line - the FLOORSeries. ... Continua a leggere Tineco's Fall PrimeBusiness Wire Business Wire - 9 Ottobre 2023 Six proposals to ...

One Day su La7 - Guida TV Guida TV

One Day: dove è stato girato il film ScreenWorld

Sei proposte per rendere le pulizie ancora più smartMILANO--(BUSINESS WIRE)--In vista dell’attesissimo Prime Day autunnale di Amazon, il 10 e l’11 ottobre ...Le frasi più belle di One Day, il film con Anne Hathaway e Jim Sturgess tratto dall'omonimo romanzo di David Nicholls.