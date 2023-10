Oltre i partiti | ecco la ricetta per un salario minimo Scrive Bonanni

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Sulnon si poteva che andare a finire con una prima affermazione di distanza dall’intervento legislativo da parte del Cnel. L’assemblea di questo organismo costituzionale dedicato alle rappresentanze del lavoro nella valutazione degli esiti della prima fase istruttoria e tecnica sul lavoro povero e, si è pronunciato positivamente con il solo voto contrario della Cgil. Il 12 ottobre si approverà il documento finale corredato di ogni approfondimento e raccomandazione al governo per il superamento del problema in questione. Ma si sa da ora che si sottolineerà la inopportunità dell’intervento legislativo nella considerazione che apporterebbe più problemi di quelli che potrebbe risolvere. Sarà ribadita anche la necessità di una contrattazione collettiva più attenta ai fattori negoziali. Questa ...

all'indicatore numerico ci conforta moltissimo anche la qualità perché, in un periodo certamente non facile per le forme tradizionali dei, vedere prendere la tessera a tante persone ...La situazione attuale è drammatica con un bilancio di800 morti israeliani e 500 vittime ... 'Non è plausibile che alcuni sindacati oli difendano' , ha aggiunto Valditara, riferendosi ai ...

La crescita nei sondaggi del governo Meloni non è un caso ... Pagella Politica

Via Volturno si rifà il "vestito" dopo oltre vent'anni, partiti i lavori di ... BlogSicilia.it

L'idea è quella venuta ai progettisti Everrati, che in vista del Monaco Yacht Show hanno progettato una speciale Land Rover Defender 'Shore Tender', progettato per consentire ai proprietari di yacht ...Alle elezioni in Assia e Baviera si è registrato il crollo dei partiti della coalizione semaforo al potere in Germania e l'ascesa dell'estrema destra di AfD ...