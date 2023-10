Olivia Wilde scherza sulla relazione di Taylor Swift scatenando i fan | “Ipocrita”

Leggi su dilei

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Sappiamo molto bene quantosia amata e sostenuta dai suoi fan. In questi giorni più che mai, la cantante è super seguita anche per via della sua nuova romanticissima storia d’amore con il giocatore dei Kansas City Chiefs Travis Kelce: i due sembrano vivere una vera e propria favola d’amore, conche si diverte con gli amici alle sue partite e lui che le scrive dediche dolcissime. Della loro storia si sta sentendo parlare moltissimo, e non mancano i commenti nemmeno da parte di alcuni colleghi di successo. L’ultima ad aver parlato della loro, che con un commento su X (ex Twitter) ha scatenato l’ira dei fan della cantante. Scopriamo cosa ha detto.e il commento (scottante) su ...