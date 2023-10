ricordiamo il tragico disastro del Vajont, una ferita profonda nella nostra storia. Quasi 2 ... Lo scrive sui social ladel Consiglio Giorgia Meloni, sottolineando che "a distanza di 60 ......della Comunità ebraica di Milano, contattato da LaPresse mentre è a Tel Aviv. 'Sembra di vedere quello che facevano i nazisti, vanno a cercare casa per casa,piangiamo 1.000 morti, ...

Oggi il Presidente Mattarella nel Vajont, 60 anni fa la tragedia Agenzia ANSA

Oggi il presidente Mattarella nel Vajont, 60 anni fa la tragedia Euronews Italiano

Secondo posto per Prosecco DOC Shockwave 3 e terzo per Way of Life. L’edizione 2023 della regata, fiaccata dalla mancanza di vento, ha raggiunto la quota record di 1773 iscritti ...Ma non si esaurisce tutto qui”, ha spiegato il presidente di Liberi dal Debito. “Il secondo è più complesso, ma qui sta il nocciolo della questione. Il valore del patrimonio privato italiano è il più ...