Nuove agevolazioni per trasporti | shopping e ristoranti | l’annuncio del Ministro | a chi sono rivolti

Leggi su grantennistoscana

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Arrivanoper. Eccodelsugli aiuti che verranno erogati In tempi difficili come questi anche chi ha uno stipendio fisso e che rispetta i requisiti minimi non riesce ad affrontare il mese senza fatica. Arrivano ledal governo, tutte le info utili – Grantennistoscana.itA causa dell’aumento dei costi degli alimenti, delle bollette e del carburante, infatti, uscire a fare acquisti con calcolatrice alla mano è indispensabile per non sforare il proprio budget. Ecco perché il governo ha deciso di erogareper. Vediamo ...