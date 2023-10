Nuoto | Thomas Ceccon già sensazionale a Berlino Qin inarrestabile | Martinenghi e Peaty in rodaggio

Leggi su oasport

(Di lunedì 9 ottobre 2023) La stagione più importante di tutte, quella olimpica, è appena cominciata e i tempi sono già di un certo spessore per alcuni interpreti. E’ il caso di, impegnato nella prima tappa della Coppa del Mondo diin vasca lunga a(Germania). Il veneto si è disimpegnato in più gare e i riscontri sono stati strepitosi in relazione al momento della sua preparazione. Nei fatti, si è solo all’inizio del percorso che porterà ai Giochi di Parigi 2024 eha mostrato chiari segnali di vitalità nel corso della tre-giorni tedesca. Nel day-1 il 200 dorso è stato di livello assoluto, sbriciolando il proprio personale di più di 3? e toccando la piastra in 1:56.64 (terzo tempo italiano alltime). Una gara in cui a destare impressione è stato il modo in cuil’abbia ...