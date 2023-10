Nove americani morti negli scontri | altri dispersi

In aggiornamento Ore 14:49cittadini Usa tra le vittime accertate - Sonoi cittadinirimasti finora uccisi nella guerra tra Israele e Hamas, mentre si teme per la sorte di altri. '...Gliuccisi in Israele sono almeno. Lo riporta Cbs citando un portavoce del consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca. .

Media, 'gli americani uccisi in Israele sono almeno 9' - Africa - Ansa.it Agenzia ANSA

9 americani uccisi in Israele, la media QUOTIDIANO NAZIONALE

Almeno nove americani sono stati uccisi in Israele, secondo un portavoce della Casa Bianca. La notizia è stata riportata da Cbs. Almeno nove americani sono stati uccisi in Israele, secondo quanto ...(ANSA) - NEW YORK, 09 OTT - Gli americani uccisi in Israele sono almeno nove. Lo riporta Cbs citando un portavoce del consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca. (ANSA). Scopri ogni giorno i ...