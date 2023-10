Notte di esplosioni in Corsica | gli indipendentisti minacciano Macron

(Di lunedì 9 ottobre 2023) "Non abbiamo un destino comune con la Francia", ha dichiarato il Fronte di liberazione nazionale dellain una lettera nella quale ha rivendicato la responsabilità delleavvenute nellatra l’8 e il 9 ottobre

... secondo i servizi di segnalazione locali che hanno aggiunto che si sono uditein cielo ... hanno reso noto che circa 80 terroristi sono stati trovati nel Paese durante la, mentre i ...Il Fronte di Liberazione Nazionale della Corsica (Flnc) ha rivendicato oggi una ventina dicontro alcuni edifici dell'isola nellatra ieri e oggi. In una nota trasmessa al quotidiano Corse - Matin, il Fronte dice di non volere un destino comune con la Francia . A Francia ...

Corsica, notte di esplosioni: il Fronte di Liberazione rivendica TGCOM

Notte di esplosioni in Corsica, rivendicazione del Fronte di Liberazione Nazionale RaiNews

"Non abbiamo un destino comune con la Francia", ha dichiarato il Fronte di liberazione nazionale della Corsica in una lettera nella quale ha rivendicato la responsabilità delle esplosioni avvenute nel ...Due notti di esplosioni in Corsica hanno la firma del FLNC. Si tratta dell'ennesimo caso di una nuova serie di disordini sull'isola contro lo Stato francese.