Norma Cossetto | l’eroina infoibata che la sinistra ignora

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 9 ottobre 2023) La triste vicenda di, uccisa barbaricamente ottant’anni fa tra la notte del 4 ed il 5 ottobre 1943, dai partigiani comunisti, non rientra sicuramente nel “politicamente corretto”. Questa storia è stata commemorata unicamente in Parlamento, in un convegno organizzato il 3 ottobre scorso da Alessandro Amorese, Nicole Matteoni, Maurizio Gasparri e Rossano Sasso e ricordata, poi, il 5 ottobre dal vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d’Italia, Fabio Rampelli. La storia delle foibe, si sa, va nascosta perché scomoda per laitaliana in quanto pone in risalto le barbarie e le atrocità poste in essere dai partigiani., figlia di un dirigente locale istriano del Partito Nazionale Fascista, era una studentessa universitaria di Lettere dell’Università di Padova ...