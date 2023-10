(Di lunedì 9 ottobre 2023) In queste oresi ètal'ex amicaL'articolo proviene da Novella 2000.

Trae Antonella Fiordelisi è finita malissimo. Le due ex concorrenti del Grande Fratello Vip avevano instaurato una bella amicizia proseguita anche fuori dal reality show ma, in queste ...Oriana Marzoli è stata una delle gieffine più chiacchierate dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip : dalle liti con, fino alla storia d'amore con Daniele Dal Moro , la vippona si è ritagliata una fetta di pubblico e fan non indifferente che, ancora a distanza di mesi dalla fine del programma di ...

Nikita Pelizon si sfoga contro Antonella Fiordelisi Novella 2000

Gf Vip 7, Nikita sbugiarda Antonella pubblicando i loro messaggi privati Isa e Chia

Tra Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi finisce malissimo: chat pubblicate e sacco vuotato, il "crack" dopo il Grande Fratello Vip.Che l’amicizia tra Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon avesse subito una battuta d’arresto era chiaro a tutti, soprattutto dopo i like ai tweet velenosi e frecciatine più ...