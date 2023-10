Netanyahu a Biden | «Invaderemo Gaza» Hamas | «Uccideremo un ostaggio per ogni attacco ai civili» Tajani | «Due italiani non rispondono all’appello»

(Di lunedì 9 ottobre 2023) WP: una colonna di tank israeliani si dirige verso, primo passo di una operazione via terra contro. Ancora bombe sulla Striscia, colpiti centinaia di obiettivi. L’Iran nega coinvolgimenti nell’di sabato. E il Libano fa sapere di aver avuto da Hezbollah garanzie che non attaccherà se non aggredito dallo stato ebraico. Il nuovo bilancio delle vittime israeliane è di 700, mentre ci sarebbero 750 dispersi: almeno cento gli ostaggi nelle mani di. Il ministero della sanità diparla di 436 vittime. L’Onu: Più di 123mila persone sfollate nella Striscia

Lo scrive Politico citando un briefing di dirigenti dell'amministrazioneai leader del Congresso e ai capi delle commissioni preposte alla sicurezza. 09 ott 19:05 Hamas: "Uccideremo un ostaggio ...avrebbe detto ache Israele deve necessariamente rispondere con la forza perche' un paese non puo' mostrare debolezza in Medio Oriente. Dobbiamo ripristinare la deterrenza, avrebbe ...

Biden a Netanyahu, 'ulteriori aiuti Usa in arrivo' Agenzia ANSA

Israele: Netanyahu a Biden, "dobbiamo entrare a Gaza, necessario rispondere con forza" Il Sole 24 ORE

Anche negli Stati Uniti per Biden sarà più arduo fare approvare dal Congresso ... partito democratico americano esigerà concessioni alla Palestina che probabilmente Netanyahu non è in condizione di ...Netanyahu: “Stiamo combattendo animali, ci comporteremo di conseguenza”. Biden lo allerta sugli enormi rischi di escalation, ma non lo persuade.