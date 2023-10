Netanyahu a Biden | «Invaderemo Gaza» Hamas minaccia ma «pronti a possibile tregua» Tajani | «Due italiani non rispondono all’appello»

Leggi su ilsole24ore

(Di lunedì 9 ottobre 2023) WP: una colonna di tank israeliani si dirige verso, primo passo di una operazione via terra contro. Ancora bombe sulla Striscia, colpiti centinaia di obiettivi. L’Iran nega coinvolgimenti nell’attacco di sabato. E il Libano fa sapere di aver avuto da Hezbollah garanzie che non attaccherà se non aggredito dallo stato ebraico. Il nuovo bilancio delle vittime israeliane è di 700, mentre ci sarebbero 750 dispersi: almeno cento gli ostaggi nelle mani di. Il ministero della sanità diparla di 436 vittime. L’Onu: Più di 123mila persone sfollate nella Striscia