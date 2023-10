 Netanyahu a Biden | Dobbiamo entrare a Gaza Trovati i corpi di 1500 terroristi palestinesi

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Il primo ministro israeliano: "Abbiamo sempre saputo chi è Hamas. Adesso lo sa tutto il mondo. Hamas è l’Isis. E lo sconfiggeremo proprio come il mondo illuminato ha sconfitto l’Isis". Hamas minaccia: "Uccideremo ostaggi in pubblico, uno per ogni bombardamento". Il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel: "Non dobbiamo tagliare i fondi ai palestinesi"