Nessun allarme spread Ecco cosa chiedono gli investitori secondo De Mattia

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Nel giorno in cui il differenziale tra i rendimenti dei titoli italiani e tedeschi si porta oltre quota 200 (ma c’è il carburante del conflitto in Israele a innervosire i mercati), l’Italia torna a domandarsi se il 2024 porterà in dote un cambio di postura dei mercati verso lo Stivale e il suo debito. Tutto, o quasi, è partito da quello che è suonato più come un consiglio che un vero e proprio. Ovvero, la sortita del governatore uscente della Banca d’Italia, Ignazio Visco, il quale ha invitato il governo Meloni ad affrontare con decisione le crescenti preoccupazioni degliriguardo al debito pubblico italiano. La richiesta, arrivata a mezzo Financial Times, è fondata sull’urgenza di ridurre il deficit fiscale e di attuare riforme sostanziali volte a stimolare la crescita economica e, allo stesso tempo, a rassicurare gli ...