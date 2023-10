Nel Ghetto di Roma Soffriamo | lasciateci in pace

Leggi su agi

(Di lunedì 9 ottobre 2023) AGI - "in. Voi non potete capire". È una comunità profondamente ferita, che non ha voglia di parlare e si chiude in casa, quella delebraico di. Poche persone al Portico d'Ottavia. Non c'è il solito clima leggero che si respira in questi vicoli la domenica mattina. Né tanto meno c'è l'aria di festa che ci si aspetterebbe oggi, Simchat Torah, una delle principali ricorrenze ebraiche, in cui si termina la lettura dei cinque libri di cui la Torah è composta. "La giornata di oggi è molto sentita, di solito la si dedica soprattutto ai bambini, con dolciumi e caramelle" spiega Ruth, una giovane studentessa mentre sorseggia un caffè al bar. "Dovrebbe essere una giornata gioviale". Nulla di tutto questo traspare tra le vie all'ombra della Sinagoga. Molti ristoranti kosher hanno la saracinesca ...