Nel cast anche Pierfrancesco Favino | Alba Rohrwacher e Valeria Golino

Leggi su iodonna

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Nemmeno il tempo di annunciare la data di inizio riprese di Maria (Callas), nuovo film-biopic di Pablo Larraín (ora su Netflix con El Conde, migliore sceneggiatura a Venezia 2023), che ecco spuntare le prime due foto di Angelina Jolie nei panni della divina, o, se preferite, dell’usignolo. Due foto molto diverse. Una la ritrae in versione domestica, occhiali con montatura spessa usati da Maria dagli anni Sessanta in poi (gemelli di quelli di Pier Paolo Pasolini); l’altra sembra decisamente richiamare in tutto – collo di ermellino (!) e capello, i gloriosi anni Cinquanta. ...