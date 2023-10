Nazionali | problemi per Koopmeiners | il centrocampista lascia l’Olanda e torna in Italia

Leggi su sportface

(Di lunedì 9 ottobre 2023)fisici per Teun. Ildell’Atalanta è arrivato al ritiro dela Zeist non in ottime condizioni e ha preferito fare ritorno inper recuperare la condizione.era entrato nel match con la Lazio nonostante un affaticamento muscolare sofferto prima della sfida persa all’Olimpico per 3-2. Oradovrà farne a meno nelle sfide con Francia e Grecia. Come riporta il De Telegraaf, Koeman non avrà a disposizione neanche Flekken, Bijlow, Timber, de Ligt, Botman, Malacia, Lang, Depay, Gakpo, de Jorng e Berghius. SportFace.