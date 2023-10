Nazionale | primo giorno a Coverciano per gli Azzurri | assenti Chiesa e Di Lorenzo

(Di lunedì 9 ottobre 2023)per lache oggi ha cominciato la preparazione alle gare di qualificazione europee contro Malta e Inghilterra. Assente Federicoagli ordini di Luciano Spalletti e del suo staff, out anche Diuscito malconcio nella sfida di ieri contro la Fiorentina. Niente lavoro di scarico ma subito in campo il resto del gruppo, che ha partecipato alla sessione iniziata con la parte atletica e proseguita con esercitazioni tecnico/tattiche incentrate in particolare sulla fase offensiva. Il ct ha provato due formazioni: 4-3-3 e il 3-5-2: fra i pali si sono alternati Donnarumma, Meret, Provedel e Vicario, nella formazione blu figuravano Darmian, Scalvini, Acerbi e Di Marco, quindi Barella Cristante e Tonali, in avanti Berardi, Scamacca e Kean. Nella ...

Tirrenia, 9 ott. - (Adnkronos) - Dopo il pari in Lettonia e la vittoria in Turchia, si riparte dalla Norvegia. Il cammino della Nazionale Under 21 nelle qualificazioni all'Europeo del 2025 riprenderà ...