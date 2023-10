Napolimania | Garcia poco umile e in confusione | cosa vuole dimostrare? De Laurentiis riflette sul futuro

, dopo aver rimesso a posto il Napoli campione, vorrebbe il grande colpo con il Real Madrid per poter svoltare definitivamente. L'anno passato Spalletti si rese conto della forza dei suoi dopo ...Non c'era certezza ma sicuramente l'attuale ct, ad oggi, avrebbe molto più punti die non sarebbe a - 7 dalla capolista Inter. Il popolo azzurro, comunque, non vuole più questo allenatore. ...

Napolimania: Garcia, non c'è più traccia dei campioni d'Italia! E ... Calciomercato.com

Napolimania: con Garcia non funziona. Il 4° posto è una chimera ... Calciomercato.com

Addio mio bel Napoli, mai più di rivedrò. Sulle note della canzone di Nini Tirabusciò si sta dissolvendo la squadra campione d’Italia. La colpa è di Garcia, o forse di De Laurentiis che l’ha scelto. O ...