Napoli | Rudi Garcia verso la conferma | dopo un incontro con De Laurentiis

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Si andrebbeladisulla panchina della riunione svoltasi in tarda mattinata tra il tecnico francese e i vertici della società, riporta l’Ansa. All’, svoltosi in un albergo in collina, assieme a Dehanno partecipato il club manager Antonio Sinicropi, il direttore sportivo Mauro Meluso, e il capo dell’Area scouting Maurizio Micheli.l’l’allenatore è partito alla volta della Francia e tornerà aper riprendere gli allenamenti mercoledì prossimo. A quanto pare Deavrebbe deciso di rinviare ogni decisione sul futuro dialla prossima sosta del campionato, ...

Ilfatica a decollare in campionato. Il quinto posto è un risultato per la società deludente. La vetta è distante sette punti. Per questoGarcia è in bilico . Riflessioni in corso da parte di ...Società Sportiva Calcio, quello diGarcia è il peggior avvio in Serie A dal 2016 ad oggi STAGIONE 2016/2017 ALL. MAURIZIO SARRI (14 punti nelle prime 8 giornate) (3° posto con 86 punti) ( ...

Il Napoli valuta la posizione di Rudi Garcia Sky Sport

Rudi Garcia, allenatore francese, per ora non si tocca. L'ex Roma sarà ancora il tecnico del Napoli: così pare abbia deciso il presidente del club partenopeo Aurelio De Laurentiis dopo l'incontro che ...Il tecnico potrebbe avere le ore contate dopo l’ultima sconfitta casalinga in campionato, la società in queste riflette sul suo futuro ...