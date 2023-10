Napoli | Oscar Magoni | “Garcia ha avuto coraggio | cambiarlo ora è una follia”

(Di lunedì 9 ottobre 2023) L’ex calciatore, ora dirigente sportivo, ha parlato a Notizie.com dopo il ko contro la Fiorentina: “Nessuno avrebbe tolto Osimhen, ma finora li ha cambiati tutti. Almeno è stato coerente…” Il ko con la Fiorentina ha riacceso le polemiche e i malumori. Tanto che sembrerebbe già in bilico la panchina di Rudi, criticato aspramente per le sostituzioni di ieri. Ilrincorre in classifica, De Laurentiis riflette su un cambio immediato. Quel che è certo è che si è spenta la magia della scorsa stagione. “Questa squadra non è quella di Spalletti e non è ancora quella di”, commenta in esclusiva a Notizie.com, ex calciatore deldal 1999 al 2002.ha parlato di Rudia Notizie.com (Ansa ...

...la comunità locale abbia partecipato in massa insieme a tanti appassionati provenienti dae ... in Il desiderio dell'attesa il protagonista assoluto è stato il Premioalla migliore ...... come abbiamo visto nella sua perfetta ricostruzione dellaanni Ottanta in Mixed by Erry e ... ha approfittato delle lunghe chiome di MatteoGiuggioli ed è ricorso anche a parrucche per ...

Il cane Oscar smarrito a Napoli. L'appello della famiglia: «Aiutateci a ... Kodami

Genoa Napoli, Oscar Magoni: "Milan e Inter più avanti del Napoli ... casanapoli.net

La Fiorentina espugna il Maradona. I giallorossi travolgono il Cagliari. Verstappen domina anche in Qatar. Italvolley con un piede fuori dalle Olimpiadi ...Nuovo fine settimana in città, nel weekend che va dal 5 all'8 ottobre, Napoli si prepara ad ospitare tanti eventi da non perdere per grandi e più piccoli. Eventi e Musica ...