Napoli | Manfredi | “E’ il momento di dare più risorse ai Comuni”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Se inon hanno le, non danno servizi. E’ venuta la stagione dimolto di più aied anche strumenti di gestione del personale che ci consentano di rispondere ai cittadini”. Lo ha detto il sindaco di, Gaetano, nel corso del suo intervento all’incontro ‘Pnrr: il fattore umano’ che si è svolto a Palazzo San Giacomo con la partecipazione del ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo.ha sottolineato la necessità di “ricentralità al ruolo deicome grande ente di prossimità che eroga i servizi e che fa programmazione e attuazione. Per troppo tempo abbiamo raccontato che la Pa era un peso per il Paese e non la risorsa. Per troppo tempo la ...