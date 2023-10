Napoli | infortunio Anguissa | il primo report

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Ildopo la sconfitta contro la Fiorentina dovrà leccarsi le ferite e dovrà recuperare i giocatori per il rientro dalla sosta comeIldopo la sconfitta contro la Fiorentina dovrà leccarsi le ferite e dovrà recuperare i giocatori per il rientro dalla sosta come. Il centrocampista camerunese si è fermato dopo uno scatto e dalle prime valutazioni dello staff medico delè emerso che ha accusato un risentimento alla coscia sinistra. Dagli esami poi si conosceranno precisamente i tempi di recupero.

Ildopo la sconfitta contro la Fiorentina dovrà leccarsi le ferite e dovrà recuperare i giocatori per il rientro dalla sosta come Anguissa Ildopo la sconfitta contro la Fiorentina dovrà leccarsi le ferite e dovrà recuperare i giocatori per il rientro dalla sosta come Anguissa. Il centrocampista camerunese si è fermato dopo ...... all'di Anguissa ha fatto entrare Raspadori passando al 4 - 3 - 1 - 2. Quindi cambiando ...Sempre per far giocare sempre e comunque Raspadori Guido - Per non dire poi che con ilche ...

Napoli, piove sul bagnato: attesa per gli esami di Anguissa Fantacalcio ®

BREAKING – Napoli, infortunio per Anguissa: esce per uno stop muscolare SOS Fanta

Nel primo tempo dopo l'infortunio di Anguissa Garcia manda in campo Raspadori giustificandosi a fine partita spiegando che col Napoli sotto serviva anche maggiore incisività in ...Napoli cade in casa con la Fiorentina ... non abbiamo regalato niente in uscita ma non siamo riusciti a sfruttare la profondità. Poi Anguissa si è infortunato e abbiamo cambiato idea di gioco ma ...