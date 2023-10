Napoli | gli ultras cantano ‘Italodisco’ Stash | “Ho pianto dalla gioia”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNon solo tra i principali tormentoni dell’estate 2023, Italodisco dei The Kolors diventa un coro da stadio. Prima di-Real Madrid, infatti, il brano è stato cantato daglidella squadra partenopea, cambiandone un po’ i connotati e adattandola al nuovo contesto: “Questa non è Ibiza, ma quale sole, mandolino e pizza. Pullecenella non va in carrozza, sta dint”e viche e te spezza l’ossa”. Un coro che non è passato inosservato, facendo letteralmente impazzire diil cantante partenopeo: “Mi dicono che lo stadio Maradona diè letteralmente impazzito sulle note di Italodisco, scelta per fare il coro ufficiale della Curva B. Penso al me bambino, quando ascoltavo i cori dello stadio e pensavo: chissà se un giorno canteranno una mia canzone. E poi, ...