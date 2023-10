Napoli | Garcia rischia l’esonero | incontro con De Laurentiis

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Tutti insieme seduti a un tavolo all’hotel Parker’s di Corso Vittorio Emanuele: il tecnico Rudi, il ds Mauro Meluso, il responsabile scouting Maurizio Micheli ed Edoardo De. Di fronte a loro Aurelio De. Così ilha affrontato la pesante sconfitta con la Fiorentina che ha chiuso il primo capitolo della stagione: 4 vittorie in 8 giornate di campionato, troppo poche per una squadra che ha cucito al petto lo scudetto. È stato un vertice di crisi, che potrebbe portare anche all’epilogo più drastico:dell’allenatore. Per ora Rudipare salvo. Finita la riunione, è volato in Francia con la speranza di avere almeno un altro mese a disposizione – ovvero l’arco di tempo che passa tra questa e la prossima sosta per le Nazionali – per dimostrare ...