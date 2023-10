Napoli | Garcia rischia | crollata la quota dell’esonero rispetto a inizio stagione

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Serie A è cominciata da nemmeno due mesi, ma la panchina di Rudiè già bollente. I campioni d’Italia delnon hanno trovato ancora un equilibrio dopo l’addio di Luciano Spalletti, ragion per cui ogni sconfitta fa traballare la permanenza del tecnico francese. Dopo il 3-1 subito dalla Fiorentina, i partenopei sono scesi al quinto posto in classifica, sorpassati proprio dalla formazione toscana, oltre che dalla Juventus vincente nel derby. I risultati raccolti fin qui hanno fatto crollare ladell’addio dientro Gennaio, vista a 2,75 su Goldbet e 3,50 su Snai. Una discesa a picco, visto che ala separazione tra il francese e ilera alta a 10. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Tutti i dettagli Secondo quanto riportato da Massimo Ugolini di Sky Sport, ilstarebbe valutando l'esonero di Rudidopo l'ultima sconfitta contro la Fiorentna. In mattinata c'è stato ...Incontro col tecnico e gli stati generali del club. Il tecnico francese, voluto da De Laurentiis, potrebbe saltare dopo otto giornate foto Sscsull'orlo dell'esonero, ore di riflessione per De Laurentiis, scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito. Possibile stravolgimento in casa: Rudipotrebbe essere esonerato. Dopo ...

Il Napoli valuta l'esonero di Rudi Garcia: la situazione GianlucaDiMarzio.com

Il presidente De Laurentiis, dopo le recenti brutte prestazione della squadre, ha deciso di esonerare il tecnico. Inizio settimana rocambolesco per la famiglia De Laurentiis. Il Napoli di Aurelio De L ...Possibile stravolgimento in casa Napoli: Rudi Garcia potrebbe essere esonerato. Lo scrive il giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio. Dopo la sconfitta interna contro ...