Napoli-Garcia | panchina a rischio? La posizione di De Laurentiis e i nomi del possibile sostituto

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Il mare è mosso nellacalcistica. L'avvio di stagione non è stato come ogni tifoso azzurro desiderava, a maggior ragione...

È una fiducia a scadenza, salvo colpi di scena. Il futuro di Rudisulla panchina delsi deciderà nelle prossime tre partite dopo la sosta del campionato: Verona, Union Berlino e Milan . Il tempo del tecnico francese sta infatti per finire e la resa di ...Non è mai stato troppo tenero nei confronti di Rudi, ma i fatti - e soprattutto le sconfitte e le brutte prestazioni del- gli stanno dando ragione. Riccardo Trevisani torna a parlare della gestione della partita e dei cambi da parte del ...

Napoli-Fiorentina, Garcia a lezione di Italiano: "Ci è mancata l'aggressività" Virgilio Sport

Il mea culpa di Garcia: "Brutta sconfitta, c'è frustrazione. E la responsabilità è del tecnico" La Gazzetta dello Sport

Rudi Garcia ha parlato a DAZN dopo la sconfitta interna del Napoli con la Fiorentina. AMAREZZA E FRUSTRAZIONE – C’è amarezza e frustrazione. È un brutto risultato, abbiamo fatto errori difensivi e anc ...La sconfitta in casa con la Fiorentina fa male al Napoli. La squadra campione d'Italia che sino a qualche mese fa dominava in serie A sembra essersi smarrita in questa stagione. Dopo il ko interno con ...