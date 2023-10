Napoli | Garcia fa mea culpa | “La responsabilità è mia | una brutta giornata”

Leggi su notizie

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Il tecnico francese ha parlato dopo il ko al Maradona contro la Fiorentina: “Non mi aspettavo questa sconfitta, ci vogliono almeno 3 vittorie di fila per restare tra le prime 4” Un ko inaspettato, ha fatto sprofondare l’umore proprio nellache poteva permettere di accorciare la classifica nei confronti dell’Inter, fermato a San Siro dal Bologna. Ilcade in casa contro la Fiorentina, Brekalo, Bonaventura e Gonzalez firmano il successo per la squadra di Italiano e fanno sognare Firenze: i viola sono terzi a 17 punti, gli stessi della Juventus, -4 dal primo posto del Milan. Rudisi è assunto ledel ko contro la Fiorentina (Ansa Foto) – Notizie.comA, scontato dirlo, sono ripartiti i processi nei confronti di Rudi. “C’è amarezza e ...