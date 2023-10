Napoli - Fiorentina | Osimhen irriconoscibile | sbaglia solo davanti al portiere

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Ilperde in casa: 3 - 1 con la(autore del gol del momentaneo pareggio su rigore) al 59' si divora questa grande occasione a tu per tu con ...

Ilperde in casa: 3 - 1 con la. Osimhen (autore del gol del momentaneo pareggio su rigore) al 59' si divora questa grande occasione a tu per tu con ...B entornato La Penna ! L'arbitro romano dopo vari intoppi, burocratici e non solo. Tecnico e disciplinare Diciotto falli fischiati: La Penna adotta coraggiosamente una soglia altissima. Nel primo ...

Napoli - Fiorentina (1-3) Serie A 2023 la Repubblica

Napoli-Fiorentina 1-3: la Viola sbanca lo stadio Maradona con Brekalo, Bonaventura e Nico Gonzalez ilmattino.it

I punti ottenuti dopo otto turni di campionato e quelli raccolti dopo otto giornate un anno fa: Fiorentina al top, male l'Udinese, exploit per Monza e Lecce ...L’articolo Napoli â Fiorentina 1 a 3 – Terza sconfitta in casa per gli azzurri, ancora contro una diretta concorrente proviene da BelvedereNews.