Napoli-Fiorentina 1-3 | tris viola e Italiano terzo con la Juve

(Di lunedì 9 ottobre 2023) (Adnkronos) – Ilviene sconfitto in casa dalla, che vince per 3-1 allo stadio Diego Armando Maradona nel match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Iallenati dasi impongono con i gol di Brekalo, Bonaventura e Gonzalez. Ai padroni di casa non basta il momentaneo pareggio di Osimhen su rigore. La vittoria consente alladi salire a 17 punti e di affiancare laalposto. Ilrimane a quota 14, scivolando a -7 dal Milan capolista. L’avvio del match è pirotecnico. Lava vicinissima al gol al 5? con la rovesciata di Martinez Quarta, Osimhen si inventa difensore e salva sulla linea. Dall’altra parte, subito dopo, Politano accende Di Lorenzo ...

, l'analisi di Garcia . Garcia spiega i cambi nel finale di gara . La gioia di Italiano per la vittoria al Maradona ., l'analisi di Garcia. Così il tecnico del ...Commenta per primo Lasi impone per 3 - 1 in casa dele va alla sosta al terzo posto in classifica, a pari punti con la Juventus. Al termine della partita del Maradona, il tecnico viola Vincenzo Italiano ...

Napoli-Fiorentina 1-3: la Viola sbanca lo stadio Maradona con Brekalo, Bonaventura e Nico Gonzalez ilmattino.it

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, commenta ai microfoni di DAZN la vittoria per 3-1 contro il Napoli: "Abbiamo analizzato bene la partita contro il Real Madrid nella quale il Napoli ...Vecino, l’ex Inter protagonista assoluto della gara di ieri pomeriggio pubblica sui social un bel post per caricare la squadra Uno dei protagonisti della gara con l’Atalanta è stato senza dubbio Vecin ...