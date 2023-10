Napoli | Di Lorenzo sul caso Politano | ‘Bisogna avere rispetto per l’allenatore’

Anche a, la storica Università Federico II concede visite pubbliche in alcune delle sue ... Borgo San, paesino in provincia di Firenze, ospita la bellissima Villa Pecori Giraldi . Al suo ...- FIORENTINA 1 - 3 (1 - 1)(4 - 3 - 3) : Meret; Di, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa (31' Raspadori), Lobotka (76' Lindstrom), Zielinski (76' Gaetano); Politano (57' Cajuste)...

DI LORENZO, Sconfitta meritata. A Napoli non va bene così Firenze Viola

Di Lorenzo a Dazn: "Dobbiamo fare meglio, non possiamo giocare così in casa! Sugli obiettivi e la sosta..." CalcioNapoli24

Una Fiorentina da Champions espugna il Maradona. Per i campioni d'Italia altra frenata Non c'è la squadra disinvolta e spettacolare della scorsa stagione: questo è un Napoli ibrido, che vorrebbe gioca ...Il Napoli non riesce proprio a cambiare marcia e perde ancora in casa contro la Fiorentina. A preoccupare sono anche i gesti di grande insofferenza da parte di alcuni giocatori, l’ultimo è stato Polit ...