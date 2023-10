Napoli | De Laurentiis può ancora sterzare | c' è Conte libero

Il lato peggiore della disastrosa sconfitta patita dalal Maradona contro la Fiorentina non sta soltanto nel punteggio finale. Sta nella sorda incapacità dei Campioni d'Italia di reagire al dominio dei viola che, a tratti, hanno maramaldeggiato ...Notizie calcio . Ore caldissime per il futuro di Rudi Garcia sulla panchina del. Il tecnico francese, questa mattina, ha presenziato ad una riunione con il bord SSCdopo la sconfitta di ieri contro la Fiorentina: Garcia -, le ultime Queste le ultime sul futuro di Rudi Garcia riportate dall'edizione online di Repubblica: CalcioNapoli24.it è stato ...

Crisi Napoli, De Laurentiis incontra Garcia: si va verso la conferma - Sportmediaset Sport Mediaset

Rudi Garcia, fiducia a tempo: De Laurentiis furioso ma lo conferma dopo il ko del Napoli con la Fiorentina la Repubblica

Questo non significa che intanto il numero 1 del Napoli non si guardi attorno e rimbalza ripetutamente ... Insomma ci potrebbero essere novità a breve, perché se De Laurentiis decidesse di cambiare lo ...La disastrosa sconfitta con la Fiorentina, dopo il clamoroso ko con la Lazio, dopo l'illusorio 2-3 con il Real, fa suonare le campane a martello per i campioni d'Italia. E gli errori di Garcia in nemm ...