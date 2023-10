Napoli | Conte il sogno di ADL per il post-Garcia | la reazione dell’ex allenatore della Juventus

Leggi su dailynews24

(Di lunedì 9 ottobre 2023) L’del, Rudi, è già sul banco degli imputati. Il feeling tra il mister non è mai scattato con i tifosi azzurri, i quali hanno invaso il web da commenti con il #out. Ciò che preoccupa maggiormente è il gioco azzurro, con i leader dello scorso anno che non sembrano più a proprio L'articolo