Napoli | confermato Garcia per ora | in caso di esonero | De Laurentiis pensa a Tudor

Anche il goal di Gatti prima annullato e poiè stato strano. Il guardalinee non ha visto ... Rudi Garcia in difficoltà a: ' Tutta la squadra fa fatica ' Per l'intervistato la Juve ha ...... vi erano Provenzano, Salvatore Ferro , Lorenzo Vaccaro , Giovannie Nicola La Barbera . L'... La famiglia La Russa, haRiccio, ebbe dei rapporti (sottolineiamo presunti dato che non c'...

Garcia confermato ma De Laurentiis valuta esonero: Napoli su Tudor o Conte Tuttosport

Napoli in crisi, per Garcia una conferma ma solo a tempo - Notizie ... Agenzia ANSA

La Supercoppa Italiana si giocherà ora nel nuovo format dal 21 al 25 gennaio a Riad in Arabia Saudita. Cambiano le date di due turni di Serie A.Per un Garcia che resta, un Mignani che va. Se il Napoli conferma il suo allenatore, il Bari decide di imprimere una svolta tecnica alla sua stagione iniziata con tanti alti e bassi. Il club del ...