Nadef | Meloni stringe ranghi su voto Parlamento mercoledì

(Di lunedì 9 ottobre 2023) I numeri il centrodestra li ha, sulla carta. Ma dopo l'incidente di aprile, con 26 deputati assenti (11 della Lega, 9 di Fi, 5 di Fdi e 1 di Nm) che hanno fatto andare il governo sotto per la prima volta in aula alla Camera, a sei mesi dall'insediamento e proprio sullo scostamento di bilancio, la premier Giorgianon può affidarsi al caso. Eprossimo lo scenario è lo stesso perché serve di nuovo la maggioranza assoluta sulla richiesta di scostamento del deficit di 23,5 miliardi in tre anni, di 15,7 miliardi nel 2024, che accompagna la Nota di aggiornamento al Def.Così in quelle stesse chat dei gruppi di Fdi in cui la presidente del Consiglio aveva commentato il precedente 'scivolone' con un laconico "non ho parole", già da un paio di settimane hanno cominciato ad arrivare messaggi dei capigruppo che raccomandano la massima presenza. Il ...