Nadef | Marattin | ' scostamento? Forse governo si considera calamità'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "È la prima volta che si chiede al Parlamento unodi bilancio (che per nostra legge costituzionale si può chiedere solo per gravi recessioni onaturali) in un momento in cui il Pil cresce più del potenziale". Lo dice Luigi, deputato di Azione-Italia Viva. "Due domande quindi: la Corte dei Conti può parificare un bilancio viziato da questa anomalia così grande? E la seconda: non è che ilse stesso unanaturale, tale per cui richiedere unodi bilancio?", conclude.