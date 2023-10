Nadef | Bankitalia | rischi elevati | guerra Israele forte incertezza Istat | retribuzioni reali sotto i livelli del 2009

... ha detto il Capo del Dipartimento Economia e Statistica della Banca d'Italia Sergio Nicoletti Altimari, in audizione alla Camera sullasottolinea anche che " l'elevato rapporto tra ..."Oggi presso le commissioni Bilancio congiunte del Senato e della Camera sono stati auditi, sulla, Cnel, Istat e Corte dei Conti. Le audizioni mostrano ancora una volta il contesto fragile e delicato in cui si muove il Governo Meloni". Lo dichiara Nicola Calandrini (FdI), ...

NaDEF, Bankitalia: "elevato rapporto debito-PIL serio elemento di vulnerabilità" LA STAMPA Finanza

Nadef, Bankitalia: anticipare la riduzione del debito per evitare shock - MilanoFinanza News Milano Finanza

La Banca d’Italia, in audizione sulla Nadef, avvisa il governo: senza correzioni il debito tornerà a crescere nel 2027. Pianificare subito una riduzione ampia e credibile per evitare il rischio di for ...Il governo Meloni, nella Nadef, ha deciso di indebitarsi più del previsto nel ... sulla crescita del Pil nei prossimi anni sono "leggermente ottimistiche", secondo Bankitalia. I soldi presi in deficit ...