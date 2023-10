Mourinho | 'Mi piace il romanismo | quando guardo la curva mi emoziono sempre'

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Andrà in onda questa sera la seconda parte dell'intervista di Josécon Federico Buffa e Federico Ferri. Ecco un'anticipazione : &q...

ROMA -e la Roma: un legame unico . Lo Special One ha parlato della sua avvenutra in giallorosso ... Miil romanismo. Miil romanista puro, miil romanista della strada. Quando ...... miil romanista della strada. Quando sono in panchina e guardo alla destra all'Olimpico ( la Curva Sud, ndr) mi emoziono ancora' . Lo ha confessato il tecnico della Roma, José, n ella ...

Le parole dello Special One: "Sono venuto qui grazie alla proprietà. Ho cercato di conoscere i tifosi della Roma con tutti i loro dubbi e frustrazioni" ...L'allenatore della Roma: “Calcisticamente parlando quando vinci hai difficoltà a camminare, perché c'è una quantità enorme di gente” ...