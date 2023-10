Mourinho ha le idee chiare | “Ora c’è la Roma | ma in futuro andrò in Arabia”

(Di lunedì 9 ottobre 2023) L'allenatore ha dato la precedenza alla, ma inne è certo: "Allenerò inSaudita. Non so quando, ma prima o poi accadrà"

Joséha deciso, in futuro andrà ad allenare in Arabia Saudita. Nessun dubbio. Quanto sia "lontana" la nozione di futuro intesa dall'allenatore è ancora da scoprire, ma ciò che è certa è l'apertura ...si mette le mani nei capelli: Dybala costretto a uscire, e lo fa in lacrime. All'inizio ... Un po' la solita storia: quando Dybala viene dietro a cercare di dareal centrocampo sembra che ...

L'allenatore ha dato la precedenza alla Roma, ma in futuro ne è certo: "Allenerò in Arabia Saudita. Non so quando, ma prima o poi accadrà"