Mountain bike | Martina Berta la nota lieta del 2023 azzurro | tra gli uomini è il momento di rifondare

Leggi su oasport

(Di lunedì 9 ottobre 2023) La tappa canadese di Mont-Saint-Anne ha messo la parola “fine” sulla stagione di Coppa del Mondo di. Da un lato la vittori della tradizione e della continuità, con Nino Schurter in grado di prendersi la nona affermazione nella classifica generale; dall’altro il nuovo che irrompe sulla scena cambiando gli orizzonti e le abitudini, con la giovanissima Puck Pieterse che ha dominato la stagione dall’inizio alla fine. Ilè dunque giusto per tracciare un piccolo bilancio di quello che è stato questo, e lo facciamo concentrandoci su rappresentati della nazionale italiana, sia in campo maschile che in quello femminile. Una stagione a due facce per i colori azzurri, e se vogliamo in controtendenza con quanto visto negli ultimi anni. Andiamo a vedere perchè. Partiamo dalle note positive e dunque dal ...